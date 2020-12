Sinterklaas blijkt superspreader: 57 besmettingen in bejaardenhuis België

Onrust in een woonzorgcentrum in het Belgische Mol. De Sint die er een bezoekje bracht aan 150 bewoners testte een paar dagen later positief op het coronavirus. Inmiddels blijken 57 ouderen besmet te zijn. "Wij als kinderen en kleinkinderen mogen al weken niet op bezoek, en nu dit."



Het was een goedbedoeld initiatief om de bewoners van woonzorgcentrum Hemelrijck wat afleiding te bieden. Maar het bezoek van de sint, gespeeld door de zoon van één van de bewoners, heeft mogelijk ernstige gevolgen.



Tot aan het bezoek waren er nog geen besmettingen in het bejaardenhuis geweest. Familieleden van de bewoners vinden het onbegrijpelijk dat er zulke risico's zijn genomen. Volgens de directie kon het bezoek geen kwaad omdat het om een bekend familielid ging.



De gemeente was niet op de hoogte van het bezoek van de goedheiligman en deed navraag naar de details. Daarop liet de directie in eerste instantie weten dat de bewoners een mondkapje droegen. Maar dat blijkt op foto's van het bezoek die rondgaan op social media niet het geval.



"Het gemeentebestuur ontving bij het opvragen van informatie de verkeerde gegevens van de directie van woonzorgcentrum Hemelrijck", reageert de burgemeester van Mol in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. "We betreuren dit ten zeerste."



Familieleden van bewoners van het woonzorgcentrum zijn feller in hun reactie. "Wij als kinderen en kleinkinderen mogen al weken NIET op bezoek, en nu dit!", reageert Kirsten Buekenberghs op onderstaand Facebookbericht van de gemeente over de kwestie.



"Verklaart veel dat mijn grootmoeder positief getest is", aldus Heidi Willekens. "Ze zit immers rechts van de superverspreider ZONDER mondmasker. Echt niet te begrijpen... Dit breekt mijn hart."



Met uitgebreide tests wordt nu bekeken wat de precieze gevolgen zijn van het sinterklaasbezoek. De gemeente laat vandaag weten dat er in ieder geval 57 vastgestelde besmettingen zijn.



Armonea, de beheerder van het woonzorgcentrum, heeft gereageerd op alle ophef. Volgens de organisatie hoefden de bewoners tijdens het bezoek van de sint zelf geen mondkapje op omdat ze in hun 'eigen leefbubbels' zaten.



"Mondmaskers dienen toch vooral om anderen te beschermen", zegt een woordvoerder tegen Het Laatste Nieuws. "De sint zelf heeft wel altijd zijn mondmasker opgehad en geen cadeautjes uitgedeeld."

