Vaarwel kerstsfeer: glühwein to-go mag niet verkocht worden

Bij veel horecagelegenheden kun je naast koffie, thee of warme choco ook een bekertje glühwein to-go krijgen. Maar voor hoe lang nog? Utrechtse ondernemers kregen een bezoek van handhavers, met de mededeling dat de verkoop van glühwein niet toegestaan is.



De woordvoerder van de burgemeester van Utrecht laat aan EditieNL weten dat ze de verkoop van de warme wijn niet handig vinden. "Bij glühwein to-go krijg je meer het idee van een kerstmarkt. Ondernemers kleden hun kraam ook aan met een statafel en vuurkorf en dan krijg je toch dat mensen samen komen en bij elkaar blijven staan en dat vinden we echt niet handig."



Café de zaak in Utrecht deelde het ongenoegen hierover tegen EditieNL. "Het is niet dat we liters glühwein verkopen", zegt eigenaar Rien van den Hoek. Je kan ook niet bij ons blijven staan, we hebben geen vuurkorf of iets. Dus ik was hier toch wel verbaasd over. Je ziet bij winkels rijen staan en wij mogen geen glaasjes glühwein verkopen."

"Het is officieel verboden om in de openbare ruimte alcohol te nuttigen, dus het mag ook gewoon niet", legt de woordvoerder verder uit.



Koninklijke Horeca Nederland vraagt gemeenten om compassie te hebben. "Gemeenten kunnen een keuze maken in de prioritering van handhaving en de dan is de grote vraag of deze bij de verkoop van een beker glühwein moet liggen. Een gemeente kan ook de andere kant op kijken. Dit is de strop bij de horeca nog harder aantrekken."



Gemeente Utrecht zegt niet actief met het bonnenboekje rond te gaan lopen, en dat het niet de intentie is om ondernemers te pesten. Utrechtse horecaondernemers zijn op zoek gegaan naar alternatieven. Zo wordt er bij café 't Neutje alcoholvrije glühwein verkocht.



Niet alleen in Utrecht speelt is de verkoop van glühwein to-go niet toegestaan. Ook in Amsterdam is het niet toegestaan. Café De Duvel moest vanwege de verkoop van glühwein zelfs sluiten. "We verkochten het in een beker met deksel", laat een medewerker aan EditieNL weten. "Maar dat mocht niet. We moesten een week dicht omdat we de regels hadden overtreden. Sinds gisteren weten we dat we het in afgesloten flesjes wel mogen verkopen. Dat staat nu zwart op wit."

Die van koninklijk horeca nederland zijn ook een beetje van het padje.

Alsof die paar glaasjes gluhwijn de boel gaat redden.



Nee, er mag nu vrijwel niks meer.

Oud en nieuw wordt saai, geen vuurwerk om twaalf uur, je mag niet naar buiten om de buren een gelukkig nieuwjaar te knuffelen en wat blijft er nog over.....

