Vrouw laat tatoeage van haar kat zetten, maar het resultaat is behoorlijk gênant

Een Britse vrouw heeft een tattoo laten zetten uit liefde voor haar kat, maar als je ze ondersteboven bekijkt, zie je iets helemaal anders…Lucy Armitage liet onlangs in een impulsieve bui een tatoeage zetten op haar pols. De bedoeling was een combinatie van een hartje, een hartslag en kattenoortjes. De 20-jarige vrouw uit Leeds was tevreden met het resultaat, tot ze de tattoo ondersteboven aanschouwde.Op die manier is er immers een klokkenspel te zien. “Ik heb dus een tatoeage voor mijn kat laten zetten. Ik dacht er niet echt over na. Nu heb ik een balzak op mijn pols staan”, lacht ze op TikTok.Spijt heeft ze echter niet van het ‘kunstwerkje’. Ze houdt ervan om er elke dag naar te kijken.