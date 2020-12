Vliegtuigpersoneel moet luiers dragen om coronabesmettingen te voorkomen

Medisch beschermmasker, wegwerphandschoenen, beschermbril, mondkapje, schoenhoezen. Wat zou een stewardess in godsnaam nog meer kunnen aantrekken om zichzelf te beschermen tegen het coronavirus?Nou, volgens de Chinese luchtvaartautoriteit CAAC zijn dat luiers. In de nieuwe richtlijnen voor vluchten richting coronabrandhaarden worden de poepvangers dan ook sterk aangeraden voor medewerkers hoog in de lucht:“Het is aanbevolen dat cabinepersoneel wegwerpluiers draagt en toiletbezoek mijdt, tenzij bij speciale omstandigheden, om het risico op infectie te voorkomen.”Verder moeten vliegtuigen voortaan worden onderverdeeld in zones. Een gedeelte is voor virusvrije mensen, een ander stuk voor passagiers in quarantaine en daartussenin moet ruimte gevonden worden voor een buffer en (hoogstwaarschijnlijk) een voorraad pampers dus.Hilariteit & Verbijstering bij Fox News 13 in Utah over het luierplan: Filmpje