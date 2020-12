Woon je afgelegen en staat je huis in brand? Dan moet je zelf je bluswater regelen

Duizenden eigenaren van woningen moeten zelf bluswater regelen om het afbranden van hun pand te voorkomen.



In vooral de afgelegen ‘witte vlekken’ van de provincie kunnen ze er niet van op aan dat de brandweer altijd over genoeg water beschikt. De brandweer heeft als belangrijkste taak mensen- en dierenlevens te redden. Behoud van de woning is hier een extra moeilijke opgave.



Dat bleek donderdag tijdens een vergadering van de Veiligheidsregio Groningen (VGR). De Groningse burgemeesters van de gemeenten die samen de VGR vormen, spraken af dat de gemeenten eerlijk moeten zijn over de beperking van de brandweer in vooral dunbevolkte uithoeken van de provincie.



Burgemeester Jaap Kuin (Pekela), tevens VGR-bestuurder, vindt dat mensen snel moeten weten hoe de vlag erbij hangt. ,,Uit onderzoek blijkt dat het niet veel zin heeft om extra tankauto’s aan te schaffen. Als je werkelijk op die manier veel woningen wil redden, moeten dat er gigantisch veel zijn. Daar is geen geld voor’’, zegt Kuin.



Of een huis kan worden gered, hangt ook af van de voorzieningen die de gemeente bereid is aan te leggen. Denk aan extra brandkranen of de opvang van hemelwater in bassins in de omgeving. ,,Je kunt dat ook zelf of met een groep bewoners doen’’, aldus Kuin.



Hoewel de problematiek al vele jaren duidelijk is, worstelen gemeenten er nog steeds mee ,,Er zijn heel veel plekken waar het ondoenlijk is voor voldoende bluswater te zorgen en waar het door de gemeente ook niet geregeld kan worden’’, benadrukt burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland.



Bolding vindt dat de bal niet alleen bij individuele gemeenten kan worden neergelegd. ,,Dat is te eenzijdig. Wij vinden het ook een verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio. Bolding kreeg bijval van zijn collega’s Ard van der Tuuk (Westerkwartier) en Sipke Swierstra (Veendam).



Aanleiding voor deze opgelaaide discussie is de brand in november vorig jaar aan de Engelkeslaan in Westerlee. Begonnen als schoorsteenbrand breidde deze zich uit naar het dak. Toen de twee blusvoertuigen van de brandweer beide geen water meer hadden, lag er nog geen werkende leiding naar de dichtstbijzijnde plek waar bluswater opgepompt kon worden. De brandweer moest machteloos toezien hoe het pand verder uitbrandde.



De roep om in de ‘witte vlekken’ net als in de provincie Drenthe toch meer tankwagens in te zetten, is volgens Kuin onterecht. ,,In Drenthe is met het waterleidingbedrijf afgesproken dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de drinkwatervoorziening. Dat mag in Groningen wel. In Drenthe waren ze dus genoodzaakt meer tankauto’s aan te schaffen.’’

Tjonge, als dat in Nederland al lastig is, hoe doen ze dat dan in grotere landen?

Dat gebeurt op twee manieren: De lasten verhogen op een manier die Stalin niet zou durven en niet essentiële zaken, als politie, gezondheidszorg, brandweer en openbaar vervoer financieel te korten.

@Vissersman : In Nederland is sinds de vijftiger of zestiger jaren de mentaliteit ingeslopen dan vadertje staat overal voor zorgt. Nu de inkomsten uit "Slochteren" gaan wegvallen kan onze geliefde overheid niet meer potverteren en moet bezuinigen.Dat gebeurt op twee manieren: De lasten verhogen op een manier die Stalin niet zou durven en niet essentiële zaken, als politie, gezondheidszorg, brandweer en openbaar vervoer financieel te korten.

