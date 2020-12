Hilversummer Quirijn (16) zit nu niet op school, maar op een schip midden op de oceaan

HILVERSUM - Normaal gesproken hoort hij nu in de schoolbanken van het Alberdingk Thijm College te zitten met uitzicht op zijn klasgenootjes, maar daar is nu even geen sprake van voor de 16-jarige Quirijn uit Hilversum. Hij zit namelijk met 27 andere leeftijdsgenootjes midden op de Atlantische Oceaan. De Hilversummer vaart op het onderwijsschip de 'Wylde Swan'.Het schip met Quirijn en de andere scholieren vertrok twaalf dagen geleden vanuit de haven van het Portugese Madeira en is onderweg naar het eiland Sint Maarten. Daar hoopt het over ongeveer twaalf dagen aan te komen, maar voor het zover is moet er nog hard gewerkt worden.Het schip wordt gevaren door de 27 leerlingen zelf. Daarbij krijgen ze hulp van professionele bemanning van ongeveer vijftien man. Verder is aan alles gedacht: er gaan docenten mee, een kok, een dokter en veel meer. Onderweg volgen de leerlingen de lessen die ze normaal gesproken nu op school zouden volgen, maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. "De wereld is nu hun klaslokaal", vertelt kapitein Tsjerk Hesling Hoekstra. Veel wat ze leren, kunnen ze meteen in de praktijk brengen. Ook lopen de leerlingen onder meer stages aan boord om uiteindelijk het schip ook helemaal zelf te kunnen besturen.Al met al is het een spannende reis, maar wel een heel avontuur voor de leerlingen. Dat zegt Quirijn zelf ook. "Ik vind het echt heel leuk. Het is een ontzettend mooie en gave ervaring om mee te maken. Het is echt een ervaring die weinig andere mensen meemaken", vertelt hij tegen Lunchroom op NH Radio. Hij is overigens niet de enige Noord-Hollander aan boord. Ook Lotte, Meia en Arwen uit Amsterdam en Maud uit Haarlem varen mee.Wennen was het wel voor de jonge zeevaarders. "De eerste dag ben ik erg zeeziek geweest, eigenlijk iedereen aan boord wel. Maar nu gaat het goed", lacht hij. Toch blijft het gek om midden op de oceaan te zitten. "We zien echt alleen maar water om ons heen. Wel met aan zonnetje en 's nachts prachtige sterren."Met nu bijna twee weken onderweg heeft Quirijn al veel dingen geleerd wat hij normaal gesproken niet op school geleerd zou hebben. "We zitten natuurlijk op een schip en zijn helemaal op elkaar aangewezen. Je leert daarom ontzettend goed samenwerken met mensen die je eigenlijk niet kent. Voordat we vertrokken hadden we elkaar een keer gezien, nu varen we samen de oceaan over. Het is echt heel leerzaam", vertelt hij. "Natuurlijk is er ook wel eens ruzie, soms om kleine dingen. Maar dat lost zich heel snel op."Toch geeft de reis de jonge Hilversummer een dubbel gevoel. Want hoe de reis ook verloopt, met de kerstdagen is hij niet thuis. "Ik mis mijn ouders natuurlijk wel, mijn familie en mijn vrienden. Ook mijn hond, natuurlijk. Maar het scheelt dat de kerstdagen door het coronavirus heel anders zullen verlopen dit jaar. Ik denk dat ik er vorig jaar meer moeite mee zou hebben gehad."