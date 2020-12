Ontsnapte ezel en pony maken wandeling door Maarheeze, maar van wie zijn ze?

MAARHEEZE - De politie van Valkenswaard heeft het vrijdag in de vroege uurtjes druk gehad met twee loslopende dieren. Een shetlandpony en ezel waren aan de wandel bij carpoolplaats Ulkedonken in Maarheeze.Het is nog niet duidelijk van wie de beesten zijn. De pony en ezel zijn tijdelijk in een wei gezet. Ondertussen wordt er naar de eigenaar gezocht. ,,Weet u van wie ze zijn, neem dan contact op”, aldus de politie.