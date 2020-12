Vrouw checkt in met vuurwapen in handbagage op Schiphol

SCHIPHOL - Een Roemeense passagier wilde vanmiddag inchecken voor een vlucht vanaf Schiphol met een vuurwapen in haar bagage. Het ding kwam aan het licht tijdens de security check waarop de marechaussee een melding kreeg.



Na onderzoek bleek het om een echt wapen te gaan en is de vrouw aangehouden. Het wapen is in beslag genomen.



Waarom de vrouw gewapend naar de luchthaven kwam, is niet bekend.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: