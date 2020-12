Schilderij van kwart miljoen teruggevonden in prullenbak op Duits vliegveld

Een zakenman kan opgelucht ademhalen, omdat zijn in Duitsland verloren kunstwerk is teruggevonden in een papiercontainer. Hij was het schilderij ter waarde van 280.000 euro vergeten bij de incheckbalie op een vliegveld in Düsseldorf.Het kunstwerk van de surrealistische schilder Yves Tanguy zat verpakt in karton. De eigenaar dacht er pas aan nadat hij aan boord was gestapt van zijn vlucht naar Israël. Bij aankomst in Tel Aviv nam de man contact op met de Duitse politie, maar het schilderij bleek verdwenen.Het lukte de autoriteiten niet het verloren voorwerp te vinden, totdat de neef van de zakenman in actie kwam. Die was vanuit België naar Düsseldorf gereisd met meer informatie over het kunstwerk.Na het gesprek met de neef besloot de recherche contact op te nemen met het schoonmaakbedrijf van het vliegveld. De papierbakken werden doorzocht en onderin een van de containers zat het waardevolle schilderij. De neef heeft het kunstwerk namens de zakenman in ontvangst genomen. De identiteit van de eigenaar is niet bekendgemaakt.