13-12-2020 06:43:34

Laatste edit 13-12-2020 06:46

Het is een mooi beeld maar ik zou nooit, maar dan ook écht nooit overwegen om zoiets voor b.v. mijn overleden zoon te laten makenMijn schoonvader was overleden en wij lapten om schoonmoeder een zeer realistisch schilderij van hem aan te bieden op haar verjaardag.. 't Mensje ging helemaal over de zeik!Later is ze er alsnog aan gewend geraakt en het schilderij heeft tot aan haar dood aan de muur gehangen.En dan heb ik het enkel nog maar over een realistisch schilderij, het mensje zou een hartaanval hebben gekregen als wij zo'n beeld hadden laten makenIk heb enkele foto's van mijn zoon en heb na zijn overlijden zijn portret laten schilderen, dat schilderij hangt achter mij aan de muur, ik zie het dagelijks. Maar een beeld, of zelfs maar een buste zou ik nooit overwegenEen poos geleden zag ik een filmpje; Een jongeman was overleden en hij werd zittend in de woonkamer, met pet, zonnebril en sigaret, op display gezet alvorens begraven te worden!! Brrr... Not my cup of tea...As a sidenote; de familie zit behoorlijk in het vlees zie ik