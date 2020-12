Venetië vergeet nieuwe waterkering van 6 miljard aan te zetten dus hele stad onder water

Dinsdagmiddag overstroomde het San Marcoplein in Venetië. De stad dacht dat het hoge water tot het verleden zou behoren dankzij de nieuwe beweegbare dam, maar die werd te laat aangezet.

[…] Dinsdag ging het alsnog mis. Het waterkeringssysteem, dat in oktober na zeventien jaar bouwen voor het eerst aan het werk gezet werd, was te laat geactiveerd en kon niet voorkomen dat de zee de stad overviel. Op het hoogtepunt steeg het waterniveau tot 145 centimeter.



De waterkering, die bestaat uit 78 mobiele dijken en 6 miljard euro kostte (ruim drie keer meer dan begroot), ligt normaal gesproken uit het zicht onder water. Pas als een overstroming dreigt, komt de mobiele dam omhoog en sluit hij de lagune af waarin Venetië ligt – als hij ingeschakeld is, tenminste. De grenswaarde om het systeem te activeren ligt op 130 centimeter, maar de waterpiek bleek dinsdag opeens veel hoger uit te vallen dan de voorspelde 125 centimeter.

Reacties

12-12-2020 14:13:56 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.879

OTindex: 81.668

Nou vooruit, nog één keertje dan om het af te leren!

12-12-2020 15:19:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.944

OTindex: 75.967





Gaat zoiets automatisch, of moet iemand op een knopje drukken?



Hoop niet dat ze dat in Zeeland ook doen: stormvloed en hoogtij en dan gaan de dammen niet dicht



Laatste edit 12-12-2020 15:19 Goed idee, zo'n waterkering.Gaat zoiets automatisch, of moet iemand op een knopje drukken?Hoop niet dat ze dat in Zeeland ook doen: stormvloed en hoogtij en dan gaan de dammen niet dicht

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: