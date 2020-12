Helpt trompet spelen tegen slaapapneu?

Stoppen met ademen tijdens het slapen: dat is wat er gebeurt bij mensen met slaapapneu. Zes tot twaalf procent van de volwassenen in Nederland heeft hier last van. Een muzikant uit Son en Breugel denkt dat hij het 'medicijn' gevonden heeft: trompet spelen. Kan dat echt helpen tegen slaapapneu?



Muzikant Willy van Gorp speelde jarenlang fanatiek trompet, maar stopte daar een paar jaar geleden vrij abrupt mee. "Ik kreeg daarna flink last van slaapapneu. Op het hoogtepunt stokte mijn adem 's nachts soms zelfs dertig keer per uur", vertelt hij aan EditieNL.



Hij ging de medische molen in toen hij de diagnose kreeg. "Ik moest een masker met slangen opdoen als ik slaap, die pompt lucht om je keel open te houden, dat soort dingen", zegt hij.



Bij slaapapneu wordt de luchtpijp afgesloten tijdens je slaap. Je ademhaling stopt dan. Je gaat vanzelf weer ademen als het zuurstofgehalte in je lichaam daalt. Het kan zijn dat je er wakker van wordt, maar sommige mensen blijven slapen.



Als je adem meer dan vijf keer per uur stokt, heb je slaapapneu. Het gevolg kan zijn dat je overdag slaperig bent of je minder goed kan concentreren.



"Op een gegeven moment zei een onderzoeker tegen mij dat het probleem vaak in de achterste tongspier en het gehemelte zit. Toen ging bij mij een lampje branden: dat gebied van je hoofd gebruik je ook bij trompet spelen, en ik kreeg problemen toen ik daarmee stopte."



In de hoop een oplossing voor zijn slaapapneu te vinden, pakte hij het trompet spelen weer op. Ook ging hij speciale techniekoefeningen doen. "Die kunnen ook niet-muzikanten doen. Je moet bijvoorbeeld heel overdreven 'ta-ka-ta-ka-ta' uitspreken of met je tong je neus proberen aan te raken. Het zijn geen leuke oefeningen en je krijgt er ook spierpijn van. Wat ook goed werkt is het spelen van de didgeridoo."

Na zes maanden oefenen heeft een longarts opnieuw gekeken hoe vaak Willy's adem stokte. "Dat bleek toen 2,6 keer per uur te zijn. Een half jaar daarvoor was het nog dertig keer." De muzikant is nu bezig cursussen op te zetten voor mensen met slaapapneu. "Ik heb er achteraf spijt van dat ik ben gestopt met trompet spelen."



Kunnen zulke trainingen echt helpen? "Er zijn niet veel studies naar gedaan, maar er zijn wel bewijzen dat het trainen van de tongspieren kan helpen tegen slaapapneu en andere slaapproblemen die in de keelholtes gevestigd zijn", zegt Lisette Venekamp, somnoloog en longarts bij centrum voor slaapgeneeskunde Kempenhaeghe.



Of het bij jou ook werkt, hangt af van een aantal factoren. Slaapapneu kan namelijk door verschillende dingen veroorzaakt worden, variërend per persoon. "Ten eerste je anatomie, in dat geval kan alleen een operatie helpen. Maar ook overgewicht kan meespelen, of de hoeveelheid weefsel in je keelholte. Als die groot is, is er namelijk minder ruimte in de keelholte", zegt Venekamp.



"Voor een klein groepje zou trompet spelen of didgeridoo spelen dus kunnen helpen."

Het helpt sowieso tegen slaap.

@Sjaak : eh.. niet als je buurman trompettert terwijl jij in bed ligt

@Sjaak : Tegen de slaap van de buren denk ik, want als iedereen die apneu heeft gaat spelen voor het slapen is de buurt i.i.g. weer wakker.

