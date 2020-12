10-12-2020 18:27:31

Als er met modder gesmeten kan worden dan doen ze dit gewillig. Maar wat ze zelf achter de schermen verdienen met de goede doelen is natuurlijk maar een schijntje tegenover haar, zij graait onder een ton en dit is te weinig om bij de andere graaiers te horen die met de stichtingen 1,5 ton en meer uit de pot graaien als directeur, tja dat mag niet dus gaan ze lekker trollen.Wat ik goed vind bij haar, als ik naar haar site gaat en gewoon het jaarverslag opvraag ik deze ook krijg, moet je eens bij de hartstichting proberen, je komt alleen op hun te versturen boekje terecht, je kunt geen samenvatting vinden, ik heb het op een aantal manieren geprobeerd, het zal best te vinden zijn hoor, maar hun jaarverslag is een folder over het werk en niet financieel.Lekker interessant.Ik verbaas me nergens meer over.