Flinke operatie: darmen van katje zitten helemaal vol kerstversiering

De Sint heeft z'n mijter nog niet afgezet of in veel huiskamers fonkelen de kerstbomen al. We pakken groots uit met kerst dit jaar. Lekker gezellig, maar helaas ook lekker gevaarlijk voor huisdieren, want al die bomen, kransjes en versiersels zijn niet goed voor ze.



Dierenarts Rimi Koch haalde vorige week een slinger kerstversiering uit de darm van een katje. "Het was een flinke operatie", zegt hij tegen EditieNL. "Ik heb de darm op vier pekken open moeten maken om het eruit te halen." De slinger verstopte de darm van het katje. "Gelukkig waren de baasjes er snel bij want dit is levensgevaarlijk."



Maar niet alleen de kerstversiering vormt een risico voor huisdieren, legt de dierenarts uit. "De kerstkransjes die je op tafel hebt staan zijn gevaarlijk voor honden. Chocola is zo giftig dat het dodelijk kan zijn." En de boom niet te vergeten. "Veel mensen denken er niet over na maar de naalden van de boom zijn giftig. Ook kunnen ze wondjes in de darm veroorzaken, want ze zijn harstikke scherp. Dat moeten ze echt niet binnenkrijgen."



Volgens Lisanne de Boer van de Dierenbescherming houdt het daar helaas niet bij op. "Ook de bak water waar de kerstboom in staat is gevaarlijk, want dat water is ook giftig", zegt ze tegen EditieNL.



Het wordt er niet echt gezelliger op zo. Wat kunnen katten- en hondenbaasjes dan het beste doen? "Zet de boom op een tactische plek waar hij ook niet om kan vallen. Maar nog beter: neem een nepboom met nepballen."



Om huisdieren toch een beetje te kunnen betrekken bij de feestdagen heeft supermarktketen Aldi een speciale wijn voor honden en katten op de markt gebracht. De Poch Pooch Hondenwijn is een drankje op basis van vlierbloesem, ginseng en limoen."



De drank is speciaal samengesteld voor honden: honderd procent natuurlijk en vrij van druiven en alcohol. Je kunt het over het voer gieten of in de drinkbak serveren", laat de supermarkt weten. De wijn is geschikt voor honden en katten die ouder zijn dan drie maanden. Het is niet geschikt voor de baasjes.

