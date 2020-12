Hoe een omhelzing leidt tot een rechtszaak wegens belediging

Geen feest gaat in Egypte voorbij zonder dat een van de hitjes van rapper en acteur Mohamed Ramadan is gedraaid. Het nummer Mafia bijvoorbeeld galmt steevast uit de speakers, waarbij iedereen op de dansvloer de bewegingen uit de bijbehorende videoclip nadoet.Maar ook in Egypte ligt het privéleven van ­supersterren onder een vergrootglas. En dat heeft Ramadan de afgelopen weken in problemen gebracht. Dat begon in november, toen een foto opdook van hem en de Israëlische zanger Omer Adam in een omhelzing.Op sociale media, in de tabloids en in talkshows werd er schande van gesproken. ‘Een heuse misdaad’ noemde ­tv-presentator Ahmed Moussa de omhelzing.Volgens de heersende publieke opinie in Egypte geldt Israël nog altijd als staatsvijand. Opvallend, want de diplomatieke relatie tussen Egypte en Israël is beter dan ooit. De landen hebben een lucratieve samenwerking op het gebied van gas­exploitatie in de oostelijke Middellandse Zee. De ambassade van Israël in Caïro heropende in 2017, nadat die ­diverse keren was gesloten. Zelfs op militair gebied – bij het bestrijden van IS in de ­Sinaï – wordt samengewerkt, al houdt Egypte dit liever zoveel ­mogelijk geheim.Analisten zeggen dat Egypte er baat bij heeft om het vijandbeeld van Israël onder de bevolking in stand te houden. Het legitimeert de dominante rol van het ­leger in het land en leidt de aandacht af van ­misstanden ­onder het autoritaire bewind van president Abdul Fatah al-Sisi.Ramadans verdediging op de aantijgingen was dat hij helemaal niet wist dat Adam een ­Israëliër is, anders was hij nooit met hem op de foto gegaan. Hij postte vervolgens een foto op de sociale media van zichzelf met een Palestijnse vlag om twijfels over zijn loyaliteit weg te nemen. Het heeft niet mogen baten. Binnenkort moet hij zich verantwoorden voor de rechter voor ‘het beledigen van het Egyptische volk’.