Paniek in Japan. Nog nooit werden er zo weinig baby‘s geboren. En die zijn wel nodig om de welvaart te behouden: Japan vergrijst snel en de ouderen worden ook ouder. Het land van de technologie zoekt het antwoord niet in de romantiek, maar in artificial intelligence.



Japan trekt vanaf volgend jaar miljoenen uit om Japanse jongeren met elkaar te laten daten. Het geld gaat niet naar een filmpje pakken in de bioscoop of een etentje bij kaarslicht. Nee, Japan stopt de miljoenen in AI – artificial intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie.



Die moet worden gebruikt om een soort datingbureau te ontwikkelen. Want uit zichzelf zoeken jongens en meisjes elkaar niet op. Uit schaamte bijvoorbeeld. Jonge Japanners verdienen niet veel geld. Ze durven niet aan verkering te denken. Laat staan aan samenwonen, trouwen of een kindje krijgen.



En Japanners die elkaar wel vinden, trouwen op veel latere leeftijd en beginnen dan ook pas aan kinderen. Uit onderzoek blijkt dat een vrouw in Japan nu gemiddeld 1,36 kind wil. Historisch laag, dus hoopt Japan de jongeren een zetje te geven.



Japan is onderverdeeld in prefecturen. In een meerderheid van die bestuurlijke regio's maken de autoriteiten al gebruik van gegevens van datingbureaus. Dat zijn geen commerciële bureaus zoals wij die hier kennen, maar openbare instanties. Nu koppelt de computer een Japanse man en vrouw aan elkaar op basis van inkomen en leeftijd. Als die overeenkomen dan is er een match.



Bij de nieuwe AI-aanpak worden meer gegevens toegevoegd. Hobby’s en interesses bijvoorbeeld en hoe de persoon in het leven staat en denkt over normen en waarden. Japan hoopt dat er zo meer koppeltjes uitrollen. En dat die verliefd worden, gaan daten, samenwonen en uiteindelijk kinderen nemen.



In Japan wonen 126 miljoen mensen. In 2019 werden er zo’n 865.000 kinderen geboren. Dat aantal was sinds de telling in 1899 begon niet zo laag. In 2018 was het geboortecijfer nog 918.000. En een jaar eerder nog 946.000.



Het inwonertal van Japan slinkt. Het land staat niet meer in de top 10. In 2017 was de piek met 128 miljoen inwoners. En als het zo doorgaat, dan zijn er eind deze eeuw nog maar 53 miljoen Japanners, vrezen politici. Daarom stoppen ze miljoenen in het AI-project. Een woordvoerder van de Japanse regering zegt: ''Het AI-systeem is niet romantisch. Maar het zorgt wel voor een breder bereik en het is slimmer om jongeren te koppelen."



Het plan stuit natuurlijk ook op kritiek. Sociaal wetenschappers vinden dat de regering niet voor datingbureau moet spelen. Gebruik die miljoenen voor loonsverhoging, zeggen ze. Zodat jongeren in Japan meer vertrouwen krijgen in de toekomst. De wetenschappers benadrukken dat het met de liefde dan vanzelf goed komt. De autoriteiten geloven daar niet zo in. Ze hebben een nationale crisissituatie uitgeroepen. De geboortecijfers moeten omhoog en de technologie moet daarvoor zorgen.

Gebruik die miljoenen voor loonsverhoging klinkt idd als een goed advies.

Maar ironisch is het wel, in het ene land mogen ouders geen kinderen krijgen omdat er teveel mensen zijn, in het andere land moeten ze kinderen krijgen. En al die opgelegde regels verbeteren de situatie nooit. klinkt idd als een goed advies.Maar ironisch is het wel, in het ene land mogen ouders geen kinderen krijgen omdat er teveel mensen zijn, in het andere land moeten ze kinderen krijgen. En al die opgelegde regels verbeteren de situatie nooit.

Want wat is het voordeel van nóg meer mensen in het toch al overbevolkte Japan?

In Japan is er een gigantische prestatiedruk. Dat is de hoofdreden waarom er veel zelfdodingen zijn en zo'n laag geboortecijfer.

