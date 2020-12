Thomas maakte een doodskist van 2000 sigarettenpakjes: Een rotklus

De een spaart postzegels, de ander bierdopjes. Thomas Vreeken heeft een andere collectie: hij verzamelt al jaren sigarettenpakjes. Inmiddels heeft de 29-jarige roker uit Utrecht zijn einddoel bereikt: hij heeft er een doodskist van gebouwd. "Een groot deel van de pakjes is van mezelf."Tien jaar geleden heeft hij het plan spontaan bedacht. "Ik wilde kunstproject beginnen en dacht, hoe vet is het om een grafkist te maken van Marlboro-pakjes?", zegt hij tegen EditieNL.Hij is meteen begonnen met sparen. "Na dertig pakjes besefte ik dat dit een heel lang project zou gaan worden. Eigenlijk was het best een rotklus. Elke keer als ik ging verhuizen moesten al die pakjes weer mee. Ik was blij toen ik er eindelijk genoeg had om de kist te maken."Zijn collectie telt in totaal 2000 pakjes. "Een te groot deel is van mezelf", geeft hij toe. "Maar ik heb ook hulp van anderen gekregen. Het is best confronterend als je er zo naar kijkt. Maar dat is ook de boodschap. Het kan je dood worden."Thomas heeft een haat-liefdeverhouding met roken, zegt hij. "Vroeger was ik echt een liefhebber, maar nu weet ik ook hoe gevaarlijk het kan zijn. Ergens zou ik willen stoppen, maar aan de andere kant ook niet. Ooit, op een dag, ben ik er klaar voor."Bij het bouwen van de kist heeft hij vrienden ingeschakeld. "Zij hebben industrieel productontwerp gestudeerd en wisten hoe ik een slimme constructie moest bouwen. We hebben eerst van hout een frame gebouwd. Alle pakjes heb ik volgespoten met purschuim voor de stevigheid. Er zijn oneindig veel bussen doorheen gegaan. Verder heb ik kit, lijm en een paar schroeven gebruikt."Of hij er ooit daadwerkelijk in begraven wil worden? "Nee, dat gaan we niet doen. Deze kist mag sowieso de grond niet in. Hij bevat allemaal chemische troep."Wat hij nu met de kist gaat doen weet hij niet. "Hij staat nog gewoon in mijn kamer, ik heb er m'n keuen in staan. Maar ik wil 'm op een gegeven moment wel kwijt. Na corona wil ik gaan reizen en ik ben niet van plan om er opslagruimte voor te regelen. Misschien kan hij naar een expositie of museum."