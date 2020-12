Homobar wordt Ikea: Dat mag wel open

Je kunt er geen Billy-boekenkast kopen, je kunt er niet ontbijten voor een euro, 'maar ze mogen best een ballenbak neerzetten hier'. Horecaondernemer Steven Koudijs veranderde de naam van de oudste gaybar van Amsterdam van Spijkerbar naar Ikea. "Want dat mag wel open."



Het is natuurlijk niet echt een Ikea, en hij heeft er ook geen toestemming voor gevraagd. Het is een noodkreet van een ondernemer in zwaar weer.



"Ik vrees dat Spijkerbar en andere karaktervolle tentjes uit het straatbeeld gaan verdwijnen", zegt eigenaar Steven Koudijs tegen Editie NL. Daarom hing hij een groot geel/blauw bord aan zijn gevel met daarop de naam van het Zweedse concern.



"Ik heb verder niks tegen Ikea hoor, maar zij mogen wel open, en kunnen overleven. En wij starters kunnen dat niet."



Koudijs nam in maart de bekende homobar Spijkerbar over. Omdat hij geen omzet van voorgaande jaren kan laten zien krijgt hij geen steun van de overheid. De vorige eigenaar is volgens hem met de noorderzon vertrokken en wil geen cijfers geven. Dus teert de horecaondernemer sinds maart op eigen zak.



"Voor mij is dit een dramaverhaal. Ik heb de bar sinds maart en ik ben alleen in de zomer open geweest. Door de overname heb ik veel schulden en nu heb ik ook geen inkomsten om af te lossen."



Ikea heeft nog niet op de actie van Spijkerbar gereageerd. "Ik hoop op een positieve reactie en niet op een brief van een advocaat. Maar ach, van een kale kip kun je niet plukken."





Reacties

09-12-2020 14:54:34 Grouse

Quote:

Dus teert de horecaondernemer sinds maart op eigen zak.

In combinatie met zijn ondernemingsvorm, vind ik dit een aparte uitspraak

09-12-2020 14:58:23 KhunAxe

''maar ze mogen best een ballenbak neerzetten hier'.'



09-12-2020 15:07:15 Questyn

S Quote:

Maar ach, van een kale kip kun je niet plukken

Achterhaalde opmerking. Want ook dat doen ze wel.... want als er geen veren meer zijn, pakken ze je vel wel...



