32 jaar in dienst: ontslagen wegens privéritjes met dienstauto

Een officier van de Koninklijke Luchtmacht is ontslagen omdat hij zijn dienstauto af en toe gebruikte voor privédoeleinden. De man werkte al 32 jaar voor het Ministerie van Defensie.



De officier was sinds 1985 in dienst bij het Ministerie van Defensie, sinds 2014 als hoofdofficier bij de Koninklijke Luchtmacht.



Begin 2017 woonde hij een bijeenkomst bij, waarin zijn werkgever benadrukte dat het privégebruik van dienstauto's verboden is. Ook kwam aan de orde dat het vervoeren van niet-defensiepersoneel en kinderen niet is toegestaan.



De aanleiding voor de bijeenkomst was dat medewerkers recent de dienstauto's voor privégebruik hadden meegenomen. Dat was slecht afgelopen: er was zelfs aangifte gedaan bij de Koninklijke Marechaussee.



Het voorval werd onderzocht en tijdens dat onderzoek rees het vermoeden dat ook de officier regelmatig zijn dienstauto gebruikte voor privédoelen. Tijdens een verhoor die zomer gaf hij toe dat hij tussen maart en november 2016 zestien privéritten had gemaakt.



Na de waarschuwingsbijeenkomst had hij nog vier privéritten gemaakt, waaronder een met zijn dochter. De redenen waren volgens hem 'een combinatie van stress, gemak en geen ander voertuig voor handen hebben'.



Na zijn bekentenis ontsloeg Defensie de man wegens 'wangedrag'.



De officier nam hiermee geen genoegen en stapte naar de rechter. Volgens hem waren de regels niet duidelijk genoeg geweest. Ook zou de straf te zwaar zijn in vergelijking met andere gevallen.

Reacties

Op zich lijkt ook mij die straf ietwat zwaar voor het vergrijp. Maar ik kan slecht beoordelen hoe zwaar de voorbeeldfunctie in de Luchtmacht meetelt.

@Emmo : Een wat zware straf, inderdaad, maar hij was een gewaarschuwd man die nolens volens toch de auto bleef gebruiken... Tsja, en dan is het huilen geblazen, beetje domme man lijkt mij..

Hij was er al zo vaak mee weggekomen dat hij dacht dat het zo'n vaart niet zou lopen. Je hebt van die mensen.

