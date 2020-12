Roze slootwater

‘Huh? Roze water in de sloot?! Dat klopt niet’ moeten bewoners in Middelburg afgelopen week hebben gedacht. Wij kregen dan ook een melding hierover binnen. Uit nader onderzoek blijkt dat het gaat om een kleurrijk natuurverschijnsel dat wordt veroorzaakt door de purperbacterie. Dit is iets wat we niet vaak zien in Zeeland.De purperbacterie is, net als blauwalg, een bacterie die in water leeft. De bacterie maakt voedingsstoffen aan met behulp van zwavelverbindingen in het slib op de bodem van het water. Bij sommige omstandigheden, het water moet kouder zijn dan 15 graden, kunnen de bacteriën zich explosief vermenigvuldigen. En dat zorgt voor deze flamingo-roze kleur.Hoewel de bacterie niet echt gevaarlijk is voor mens en dier is het beter om contact met het water te vermijden. Dus ook niet uw hond erin laten zwemmen. De bacteriën en daarmee de roze kleur verdwijnen na enige dagen vanzelf.