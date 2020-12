Handwonden door ontpitten avocado groeiend probleem

Plastisch chirurgen zien naar eigen zeggen steeds vaker patiënten die hun hand hebben verwond bij het ontpitten van een avocado. Sommige mensen proberen de pit met een scherp mes uit de vette vrucht te wippen en schieten daarbij uit."We zien vaak dat gevoelszenuwen van de vingers worden beschadigd of doorgesneden. Soms raken mensen zelfs een pees", zegt plastisch chirurg Annekatrien van de Kar. De gevolgen kunnen vervelend en zelfs blijvend zijn, waarschuwt ze.Precieze cijfers zijn er niet, maar volgens beroepsvereniging NVPC zien veel plastisch chirurgen wekelijks meerdere slachtoffers met 'avocadoletsel'.De beroepsvereniging wil dat supermarkten en producenten de instructies op de verpakking van de populaire steenvrucht aanpassen. Het belangrijkste advies is om voor het ontpitten een lepel te gebruiken in plaats van een mes.