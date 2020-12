45 dagen in de bak na niet dragen autogordel

Het niet dragen van een autogordel is een 44-jarige man duur komen te staan. Hij werd door de politie vrijdagochtend staande gehouden op de Zwartewaterweg. Na het controleren van zijn persoonsgegevens bleek dat de man nog drie gevangenisstraffen open had staan.



In totaal moest hij nog 45 dagen brommen. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd aangehouden en vastgezet. Halverwege januari is hij het dak boven zijn hoofd weer kwijt.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: