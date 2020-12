Bier van brouwer uit Groningen met Stoneslogo mag niet van Rolling Stones

De Groninger bierbrouwer Martinus moet stoppen met de verkoop van enkele bieren die verkocht worden met het bekende logo van de Rolling Stones.



De bieren worden verkocht door Martinus vanwege de Rolling Stones-expositie Unzipped in het Groninger Museum. De Rolling Stones hebben de bierbrouwer gesommeerd de verkoop te staken. Dat meldt RTV Noord.



Steen des aanstoots voor de band is het gebruik van het bandlogo, de uitgestoken tong. Het Groninger Museum en Marketing Groningen voorzagen de brouwerij van het logo, maar dan met de tong in de kleuren van de Groninger vlag. Er wordt nu geruzied over het gebruik van het beeldmerk van de band.

Reacties

11-12-2020 17:07:51 Mamsie

Ja, dat is een beetje meeliften op het succes van de Stones.

En dat mag niet, dat hadden ze kunnen bedenken.

11-12-2020 17:29:09 Emmo

Beter goed gestolen dan slecht bedacht. Alleen, 't mag niet hè?

