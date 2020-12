Italiaan wandelt 450 kilometer na ruzie met vrouw, krijgt coronaboete

Een 48-jarige man uit Italië had flink de tijd nodig om af te koelen na een ruzie met zijn vrouw. Hij maakte een wandeling van maar liefst 450 kilometer. Omdat hij daarbij de lockdownregels overtrad, liep hij ook nog een boete op.



Dat meldt de BBC, na berichtgeving van een Italiaanse krant. Het verhaal van de man werd massaal gedeeld in Italië, waar hij de bijnaam 'Forrest Gump' kreeg. Dat is een verwijzing naar de film waarin Tom Hanks duizenden kilometers door de VS aflegt.



De man was maar liefst een week onderweg. Uiteindelijk werd hij 's nachts om 02.00 uur gevonden door de politie, terwijl hij doelloos rondzwierf. Omdat hij daarmee de avondklok in Italië had genegeerd, kreeg hij een boete van 400 euro.



De man vertelde aan agenten dat hij de afstand van 450 kilometer helemaal te voet had afgelegd. Hij had zo'n 60 kilometer per dag gelopen.



"Onderweg kreeg ik eten en drinken aangeboden van mensen die ik tegenkwam", vertelde de man aan de politie. Hij zei ook dat hij zich prima voelde en 'alleen wat moe' was.



Toen de politie zijn identiteit controleerde, werd duidelijk dat hij door zijn vrouw als vermist was opgegeven. Zij is hem komen ophalen in de plaats waar hij was opgedoken. Het is niet bekend waar de ruzie met zijn vrouw over ging.

