Man slaat beer van 160 kg in gezicht om zijn hond te redden

Kaleb Benham hoorde plots een afschuwelijk geluid toen zijn hond Buddy aan het spelen was nabij zijn huis in Nevada County, Californië. Hij ging af op het geluid en zag zijn geliefde viervoeter in de bek van een beer zitten, zo bericht CBS 13 Sacramento.“Ik hoorde een gegrom en zag, honderd meter verderop, dat de beer hem bij z’n nek had”, vertelde Benham zijn ongelooflijk relaas, dat zich daags voor Thanksgiving afspeelde. “Eerlijk, het enige wat ik dacht was: ‘Save my baby’.”Benham rende op de beer van grosso modo 160 kilo af en gaf het dier een flink pak rammel. “Ik rende naar beneden en hakte in op de beer. Ik tackelde hem, greep hem bij de keel en begon hem te slaan in het gezicht en zijn oog, totdat hij losliet.”De beer gaf op, maar Buddy was gewond. Omdat de dichtstbijzijnde dierenarts gesloten was wegens een coronabesmetting, moest Benham een flink stuk rijden naar een dierenkliniek in Grass Valley. Buddy werd drie uur lang geopereerd en haalde het uiteindelijk. Zowel baasje als hond brachten Thanksgiving door in bed, om te bekomen van het voorval.De beer in kwestie is overigens nog enkele keren teruggekeerd na de aanval. Benham denkt te weten waarom: “Zijn prooi werd hem afgenomen, en hij wil hem terug.”