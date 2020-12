Zwaargewonde verdachte van drugslab Wildervank loopt ziekenhuis in Groningen uit en is nu spoorloos

De man die enkele maanden geleden zwaargewond in een drugslab in Wildervank werd gevonden, is uit het ziekenhuis gevlucht. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat de verdachte spoorloos is verdwenen. De politie liet de verdachte niet bewaken.



De 49-jarige man werd op woensdagavond 19 augustus zwaargewond in een pand in Wildervank aangetroffen door een arrestatieteam van de politie dat een drugslab daar wilde oprollen.



De gewonde man werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen. Hij had meerdere verwondingen, waaronder flinke brandwonden. Die zouden zijn ontstaan door de chemische stoffen die ook werden aangetroffen in het drugslab aan de Meihuizenweg in Wildervank.



In het bedrijfspand is uiteindelijk een drugslaboratorium gevonden waar speed werd gemaakt. Zo is ongeveer tweehonderd liter amfetamine-olie aangetroffen. Daarmee kon zo’n 240 kilo onversneden amfetaminepasta worden gemaakt. De criminele handelswaarde van zo’n hoeveelheid is bijna een kwart miljoen euro. Amfetamine staat ook wel bekend als speed en is een chemische harddrug.



Dat bevestigt het Openbaar Ministerie Oost-Nederland naar aanleiding van een pro formazitting tegen een van de verdachten. Deze 45-jarige man uit Sint Hubert (Brabant) werd, net zoals de gewonde man, aangetroffen in het speed-pand in Wildervank. Beide mannen gelden als verdachten in de zaak.



Alleen de 49-jarige is spoorloos verdwenen. Hier gaat mogelijk een flinke inschattingsfout van justitie aan vooraf, want de man kon zonder slag of stoot een ziekenhuis in de provincie Groningen verlaten.



Het OM bevestigt dat ‘de man die destijds ernstig gewond is aangetroffen in een drugslab in Wildervank het ziekenhuis heeft verlaten’. ,,Hij werd op dat moment niet bewaakt”, bevestigt Annette Toonen namens het OM desgevraagd. Dit omdat hij zo ernstig gewond was dat hij door de politie ‘eerder niet detentiegeschikt was bevonden’.



In het pand in Wildervank zijn naast de olie ook andere chemische stoffen gevonden (zoals formamide, mierenzuur en aceton) en klemdekselvaten, au-bain-marie bakken, jerrycans, destillatieketels, gasflessen en branders.



In dezelfde periode van de inval werden diverse soorten drugsafval en vaten gevonden in Annen en Zuidlaarderveen. De twee plekken in Drenthe zijn beide ongeveer een kwartier rijden van de loods in Wildervank. De politie Oost-Nederland heeft onderzocht of deze twee zaken met elkaar vallen te linken, maar dat lijkt niet zo te zijn. ,,Op dit moment zien wij die link niet”, laat Nicôle van Voorst van de politie weten.



Saillant detail: de tientallen drugsvaten met chemische resten uit Annen en Zuidlaarderveen werden onderzocht door de forensische recherche in een loods die naast het drugspand in Wildervank stond.

Goed ziekenhuis. Je bent weer voldoende opgeknapt voordat iemand het doorheeft.



Of heeft het Openbaar Ministerie zitten slapen.

Mensen die in een ziekenhuis werken zijn geen wachters of Politie, de taak tot het 'verzekeren' van de verdachte lag bij het O.M., niet het ziekenhuis! Die mensen hebben wel wat anders te doen dan 24/7 criminelen in de gaten te houden.



Het O.M. heeft de situatie klaarblijkelijk helemaal verkeerd ingeschat, zij zijn hier schuldig aan, niet het ziekenhuispersoneel.



Maar 24/7 ziekenbewaking voor één persoon kost een lieve duit, ook kost het minstens drie agenten om zo iemand te beveiligen.



Ik denk dat men op basis van de kosten h3eeft geredeneerd dat de man geen beveiliging hoefde. Dom en een verkeerde bezuiniging.



Wij hadden ook af en toe ene gedetineerde die een paar dagen of langer in het ziekenhuis moest verblijven, wij zorgden dan voor de bewaking. Vandaar dat ik een beetje weet hoe dat gaat..



Een collega, vriend én oud-vechtsportleraar van mij had ook eens bewakingsdienst in het ziekenhuis. De arme ziel had verdorie zijn been gebroken!! Een gecompliceerde beenbreuk, die vent ging écht nergens heen! 'Geen donder mee te maken!' zei mijn collega en hij legde de gedetineerde vast aan het bed met een handboei!



Toen hij einde dienst de handboei wilde verwijderen was dat ding met geen mogelijkheid open te krijgen.. Iemand van de TD moest met een levensgrote betonschaar langskomen om dat ding door te knippen @Emmo : Ik vind niet dat je hier enige blaam aan het ziek4enhuis kunt gevenMensen die in een ziekenhuis werken zijn geen wachters of Politie, de taak tot het 'verzekeren' van de verdachte lag bij het O.M., niet het ziekenhuis! Die mensen hebben wel wat anders te doen dan 24/7 criminelen in de gaten te houden.Het O.M. heeft de situatie klaarblijkelijk helemaal verkeerd ingeschat, zij zijn hier schuldig aan, niet het ziekenhuispersoneel.Maar 24/7 ziekenbewaking voor één persoon kost een lieve duit, ook kost het minstens drie agenten om zo iemand te beveiligen.Ik denk dat men op basis van de kosten h3eeft geredeneerd dat de man geen beveiliging hoefde. Dom en een verkeerde bezuiniging.Wij hadden ook af en toe ene gedetineerde die een paar dagen of langer in het ziekenhuis moest verblijven, wij zorgden dan voor de bewaking. Vandaar dat ik een beetje weet hoe dat gaat..Een collega, vriend én oud-vechtsportleraar van mij had ook eens bewakingsdienst in het ziekenhuis. De arme ziel had verdorie zijn been gebroken!! Een gecompliceerde beenbreuk, die vent ging écht nergens heen! 'Geen donder mee te maken!' zei mijn collega en hij legde de gedetineerde vast aan het bed met een handboei!Toen hij einde dienst de handboei wilde verwijderen was dat ding met geen mogelijkheid open te krijgen.. Iemand van de TD moest met een levensgrote betonschaar langskomen om dat ding door te knippen

@KhunAxe : Wat ik bedoelde is precies wat jij zegt. Inderdaad is het niet de taak van een ziekenhuis om een verdachte in de peiling te houden. Dat hoort het OM of de politie te doen.

@Emmo : Ach so.. Excuses beste vriend, dan heb ik jouw woorden compleet misbegrepen. Het is nog vroeg hier

