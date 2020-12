Pikante blunder in ondertiteling van weerbericht gaat viraal. Weervrouw reageert: “Dat heb ik NIET gezegd!”

Sam Fraser is haar naam. En de dame is weervrouw bij tv-zender ‘BBC South’.Fraser, die tevens comédienne is, deelde op Twitter een wel erg opmerkelijk foutje in de ondertiteling van haar weerbericht.Zo stond er namelijk ‘voor de seks later’ te lezen. Best opmerkelijk, want dat had Sam natuurlijk niét zo gezegd. Dat laat ze zelf weten…Wat er eigenlijk wél moest staan, was ‘vier tot zes later’. Maar dat stond er dus helaas niet. “Ik ben vrij zeker dat ik dat niet gezegd heb”, laat ze -verwijzend naar de blunder- weten aan haar 3.135 volgers op Twitter. Ze plaatst er ook meteen een plaatje van de ‘pikante’ fout bij.“Als je zou zien hoe de ondertiteling gebeurt, dan zou je begrijpen hoe deze blunder tot stand is kunnen komen”, laat een ex-ondertitelaar weten als reactie op het grappige plaatje. Zo wordt alles duidelijk ingesproken en voor een groot stuk automatisch ‘uitgeschreven’. ‘Four to six’ kan zo al snel ‘for the sex’ worden, blijkbaar. In geen tijd kreeg haar post zo’n 10.500 likes.