Politie koopt cadeaus voor kinderen na diefstal: Ontzettend lief gebaar

Een man in Rotterdam baalde flink toen bleek dat de sinterklaascadeaus voor zijn kinderen, die bij de voordeur stonden, waren gestolen. De politie ging niet alleen op zoek naar de dief, maar kocht ook nog eens nieuwe cadeaus.



De Rotterdammer was een dag eerder bestolen van sinterklaascadeaus. Hij vierde sinterklaas met zijn kinderen, toen zijn ouders hem appten dat ze als extra verrassing cadeaus voor de deur hadden gezet. Toen de Rotterdammer bij de voordeur aankwam, waren die weg.



De man plaatste er een bericht over op Twitter, dat in no time honderden keren werd geretweet, geliked en waarop honderden reacties kwamen.



De politie plaatste op haar beurt een reactie, in rijmvorm:



Op 5/12 was in Charlois een feest,

totdat er een boef langs is geweest.



De deur ging open en wat een pech,

de zak en kado’s waren weg.



De politie vond dit naar,

en zette een zak met kado’s klaar!



En ook al hebben wij nieuwe kado’s gekocht,

naar de boef wordt natuurlijk gezocht!



"Dit is superlief", zegt de Rotterdammer. "We zijn absoluut niet zielig of hulpbehoevend, dus toen ze ons over dit plan vertelden, zeiden wij dat het echt niet nodig was. Maar ze wilden per se iets geven. Een hartstikke lief gebaar en de kinderen zijn er ook heel blij mee. Het verzacht op de een of andere manier."



De politie vroeg hem vooraf wat de kinderen graag wilden hebben. En zo stond er een zak met de Monopoly Valsspelers Editie, Scoubidou touwtjes en een dierenkwartet voor de deur. Naast drie teddyberen, die allemaal een sjaaltje droegen met het logo van de politie erop.



Op Twitter wordt vol lof gereageerd op de actie. 'Kanjers', 'Zo lief!', 'Geweldige actie' en 'Ik ben diep ontroert' schrijven verschillende twitteraars.



Een ook de Rotterdammer reageerde onder de tweet van de politie. "Het was super de kinderen waren er heel blij mee. Mooi hoe jullie dit hebben opgepakt. Superbedankt." Er moet nu nog één ding gebeuren, zegt hij: "Nog even de boef pakken."

