28-jarige man met evidente doodswens slaapt naast zwaar vuurwerk

Een 28-jarige man uit Dordrecht met een bijzondere leerachterstand en een nog grotere doodswens, is door de politie gered. De man bewaarde een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk op zijn slaapkamer, waar warmte en elektriciteit voor een spontane ontbranding en een enorme ontploffing zouden kunnen zorgen.



De klap die 93 Cobra’s, 4 Shells en 2 mortieren dan zouden opleveren, zouden ook gevaar opleveren voor de omwonenden. De agenten achterhaalden zijn vuurwerkarsenaal dankzij een onderzoek naar vuurwerkverkoop.



De verdachte is aangehouden. De illegale explosieven zijn in beslag genomen. De man moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.

Reacties

10-12-2020 20:24:37 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.852

OTindex: 81.630

Quote:

De klap die 93 Cobra’s, 4 Shells en 2 mortieren dan zouden opleveren, zouden ook gevaar opleveren voor de omwonenden



Die waarschijnlijk niét de wens hadden om te sterven. Die waarschijnlijk niét de wens hadden om te sterven.

