International Jetro Willems smokkelde als 9-jarige drugs naar Nederland

Jetro Willems (26) heeft als kind drugs vanuit Curação naar Nederland gesmokkeld. Dit vertelt de voetballer van Eintracht Frankfurt in een nieuwe aflevering van het Videoland-programma 'Andy Niet te Vermeijde'.



Van der Meijde is in deze laatste aflevering van het eerste seizoen van 'Niet te Vermeijde' op bezoek bij de voormalig PSV'er en ex-speler van Newcastle United.



Willems en hij pakken een schilderij uit, dat speciaal op verzoek van de 22-voudig international van het Nederlands elftal is gemaakt. Op het doek is een jonge Willems te zien, die onder aan een trap naar boven kijkt. Links van hem loopt een pad naar het goede, rechts een route naar het kwaad.



De linksback legt uit dat het kunstwerk symbool staat voor zijn leven tot nu toe. Zo vertelt Willems dat hij op 9-jarige leeftijd, toen zijn familie en hij op het vliegtuig stapten om zich definitief overzees te vestigen, drugs gesmokkeld heeft om een startkapitaal in Nederland te hebben.



"In eerste instantie hebben mijn ouders geprobeerd het mee te nemen", aldus Willems tegen Van der Meijde. "Maar dat ging niet. Toen heb ik mezelf opgeofferd. Ik zei: 'doe maar bij mij'. Ik was toch al een beetje die gekke. Als ik dat voor mijn familie moet doen, dan doe ik dat gewoon."



De drugs werd op zijn benen geplakt. Op het vliegveld werd Willems niet gecontroleerd. Dat werd toen nog niet gedaan bij kinderen. De smokkelactie slaagde en dat betekende meteen een ommekeer voor hem en zijn familie.



"Dat was voor ons het licht", zegt Willems. "Alles ging lopen. Mijn ouders kregen werk bijvoorbeeld."



Wat ontving Willems voor deze daad? "Ik wilde niets. Ja, nooit meer in die situatie terechtkomen. Ik zei tegen mijn ouders: 'geef alles wat je mij wilde schenken maar aan mijn zus. Ik wil alleen een bal. Uiteindelijk heeft die bal mijn leven gered."



In een zeer indrukwekkende documentaire op YouTube vertelt Willems nog veel meer over wat hij heeft meegemaakt. De voetballer gaat op bezoek bij een gevangenis op Curação, spreekt daar met ingezetenen en trapt een balletje met ze.

