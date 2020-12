San Francisco verbiedt roken in flats, joint aansteken mag wel

De stad San Francisco heeft het roken van tabak in appartementen verboden wegens bezorgdheden over passief roken. Maar een joint aansteken mag bizar genoeg wel nog steeds.



San Francisco is nu de grootste stad in de Verenigde Staten die het binnenshuis roken in appartementen verbiedt, bericht het Amerikaanse dagblad San Francisco Chronicle.



Het originele wetsvoorstel verbood ook het roken van marihuana in flats, maar na protest van cannabisactivisten werd er voor marihuana een uitzondering voorzien. Volgens de activisten zou het verbod hun enige legale plek om cannabis te roken ontnemen. De wetgever had oren naar dat argument. De wet van de staat Californië verbiedt immers het roken van cannabis in de publieke ruimte.



“Anders dan tabakrokers, die hun flat uit kunnen om op de stoep of op andere plaatsen te roken waar het toegelaten is, hebben cannabisrokers geen zulke legale alternatieven”, aldus Rafael Mandelman, die het amendement schreef dat een uitzondering voorziet voor cannabis.



Het roken van sigaretten doodt jaarlijks zo’n 480.000 mensen in de Verenigde Staten. Passief roken is verantwoordelijk voor meer dan 41.000 van die doden, aldus de Centers for Disease Control and Prevention.

