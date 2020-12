Stuntpiloot maakt noodlanding op Amerikaanse snelweg

Een Amerikaanse piloot heeft een noodlanding gemaakt op een snelweg in de staat Minnesota. Hij landde met zijn eenmotorige vliegtuigje tussen het rijdende verkeer.Beide inzittenden bleven ongedeerd en ook onder de automobilisten raakten niemand gewond.Het vliegtuigje raakte bij de landing een auto en kwam tot stilstand op de vangrail. Het is nog niet duidelijk waarom de piloot een noodlanding maakte.De vlieger is lid van een stuntteam, hij won internationale prijzen in luchtacrobatiek. Een collega is ervan overtuigd dat die ervaring met capriolen in de lucht geholpen hebben deze noodsituatie tot een veilig eind te brengen.