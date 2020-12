Monoliet-achtige pilaar aangetroffen in natuurgebied bij Oudehorne

In natuurgebied De Kiekenberg bij Oudehorne keek een aantal wandelaars zondagochtend vreemd op. Plots stond er een pilaar aan een vennetje in het bos. Het lijkt om een monoliet-achtig object te gaan. De afgelopen tijd verschenen er ook in Amerika en Roemenië al soortgelijke vormen in de natuur.



De metalen pilaren doen sommige mensen denken aan de zwarte monolieten uit de sciencefictionfilm 2001: A Space Odyssey uit 1968. De exemplaren die nu worden gezien hebben min of meer dezelfde vorm.



Wie de pilaar in het natuurgebied bij Oudehorne zette, is niet bekend. Enkele wandelaars in het gebied denken dat het waarschijnlijk gaat om een oudejaarsstunt van een vereniging uit de buurt.

Reacties

09-12-2020 18:35:03 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.902

OTindex: 75.929

Monolietartikelen nemen WMR over

en Monolieten nemen de wereld over.

Ik had nog nooit van monolieten gehoord, maar nu schijnen ze bij bosjes overal uit de grond te schieten.

09-12-2020 18:47:44 Sjaak

Moderator



WMRindex: 19.946

OTindex: 39.712

In Beneden-Leeuwen staat nu ook een 'mysterieuze monoliet'. Ik heb het verder niet eens meer gelezen.

09-12-2020 18:49:24 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.410

OTindex: 2.382

Monolieten zijn grote stenen. Geen stalen kolommen.

En is het nou afgelopen met die gein?

Kunnen de mensen die dit doen niks anders verzinnen dan na-apen? Laatste edit 09-12-2020 18:49

