Onbekende steelt sinterklaascadeaus bij voordeur

"Wil de meneer die geheel 'per ongeluk' de sinterklaascadeaus van mijn kinderen heeft mee genomen zo vriendelijk zijn om deze weer terug te brengen", twitterde een Rotterdammer gisteren. "Gewoon even kloppen en hard weg rennen. Zoals het hoort op pakjesavond."De man vierde gisteren in zijn woonkamer gezellig sinterklaas met zijn kinderen en andere buurtbewoners. "We hadden allemaal twee cadeautjes meegenomen en speelden een cadeauspel."Terwijl ze 'hoor wie klopt daar kinderen' zongen, appten zijn ouders hem dat ze cadeaus voor de deur hadden gezet. Vanwege corona konden ze het niet samen vieren, maar zo konden ze toch nog iets voor hun kleinkinderen van 11, 9 en 9 jaar kopen.De Rotterdammer zag de app drie kwartier na verzending en ging snel naar de voordeur. Maar toen hij die opende, zag hij helemaal niets. "Ik dacht eerst nog dat de buren ze veilig hadden gesteld. Maar dat bleek ook niet zo te zijn."Op camerabeelden van de buren zag hij hoe een man met een groot, ingepakt pakket wegliep. De namen van de kinderen erop en een brief. In het pakket zat onder meer een Feyenoordspel. "Er zaten drie cadeautjes in. Voor de kinderen en voor ons. Verschrikkelijk dat dat wordt gepikt. Wat er precies in zat, weet ik niet. Mijn ouders willen het misschien opnieuw kopen."De eerste reactie? "Je denkt: hoe kan dit? Hoe kan het dat dit is meegenomen? Ongeloof. Tegelijkertijd voel je frustratie en word je boos. Maar je doet er niet zoveel aan."Op Twitter deelde hij de beelden, in de hoop de dader te vinden. Een tweet die inmiddels al honderden keren gedeeld is. Dat heeft volgens hem te maken met de symbolische waarde: cadeautjes voor kinderen die op sinterklaasavond worden gestolen. "Want als ik volgende week mijn gestolen fiets op Twitter zet, is er geen haan die ernaar kraait."De camerabeelden gaan nu naar de politie, zegt hij. "Die hebben gezegd ermee aan de slag te gaan."Hij benadrukt wel dat het 'geen zielig huilverhaal' is. "Mijn kinderen zijn verwend hoor. Ze hebben cadeaus gekregen. Maar je moet ze gewoon niet meenemen, punt."