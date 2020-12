09-12-2020 12:27:23

Quote:

Vier op de tien Amerikanen hebben een vuurwapen in huis. Bijna de helft van de Amerikanen (48 procent) groeide op in een gezin waar een vuurwapen aanwezig was, kwam naar voren uit onderzoek uit 2017. Virginia (8,5 miljoen inwoners) staat in de top drie van staten met het hoogst aantal geregistreerde vuurwapens (bijna 391.000) in de VS. De tweede plek is voor Florida (21,5 miljoen inwoners) met 497.000 vuurwapens. Texas (29 miljoen inwoners) is met meer dan 830.000 vuurwapens koploper.

29.000.000/830.000 = 1 op de 34. Dus de staat met het meeste aantal geregistreerde vuurwapens en dat bekend staat om de wapens, haalt niet eens het landelijk gemiddelde.Dus er moeten kleine staten zijn, met minder dan 391.000 vuurwapens, waar vrijwel iedereen een wapen heeft om aan 4 op de 10 te komen.Of tellen getrouwde echtparen met 1 wapen als 2 mensen met een wapen? Maar zelfs dan kom je niet eens in de buurt.