Brit schept op de radio op over dollemansrit, maar ontkent in rechtszaal

Een Britse autoliefhebber die zegt in minder dan tien uur van het uiterste noorden naar het uiterste zuiden van het eiland te hebben gereden, is vrijgesproken door de rechtbank. Waar hij op de radio en tegen kranten voluit opschepte over zijn autorit, zei hij in de rechtszaal tegen de jury dat het allemaal maar grootspraak was.



De Britse krant The Guardian maakt melding van de zitting. Waarom hij in de rechtszaal moest verschijnen ligt voor de hand: de afstand tussen het Schotse dorpje John o'Groats en Land's End in het uiterste zuiden is 1347 kilometer. Wie zich houdt aan alle snelheidsregels zou er minimaal 15 uur over moeten doen, becijferde het Openbaar Ministerie.



Als de 29-jarige Thomas Davies de rit in zijn Audi in 9 uur en 36 minuten had kunnen afleggen zoals hij zelf beweerde, dan moest hij dus wel veel te hard gereden hebben.



Kort nadat hij daarover zijn verhaal deed in de landelijke media en op zijn blog fragmenten van de rit liet zien, viel de politie bij hem binnen. Agenten zouden in zijn huis onder meer valse kentekenplaten en verklikkers voor snelheidscamera's hebben gevonden. Dat alles gebeurde in 2017. Waarom de zaak pas deze week voor de rechter kwam, is niet duidelijk.



In de rechtbank vertelde Davies wat er volgens hem echt gebeurd was. Hij maakte die rit wel degelijk, maar deed er een stuk langer over dan hij eerst claimde. "Mijn blog is een overdrijving van mijn echte leven."



Bovendien had hij de hele rit op de bijrijdersstoel gezeten. Zijn vrienden uit Ierland, met wie hij de trip maakte, waren degenen die werkelijk achter het stuur zaten. En bovendien: als hij echt als een idioot door heel Groot-Brittannië had gescheurd, dan moest er toch wel ergens één snelheidscamera hem geflitst hebben?



Waar en wanneer Davies de waarheid sprak -in zijn blog en de media, of in de rechtbank- staat niet vast. De jury vond in ieder geval dat al zijn veronderstelde verkeersovertredingen niet konden worden bewezen en sprak hem vrij.

