Hardlopen in je nakie, midden in nacht: Sorry agent, ik heb geen ID-bewijs bij me...





Ja dus.



Het was opvallend genoeg voor de agenten om een blotebillenfoto te maken die ze vervolgens ‘blurden'. Met een legendarische hashtag op sociale media: #geenidtjeinjebilspleetje. Want geen van beiden konden hun ID-bewijs laten zien, die hadden ze niet bij zich. Is ook lastig, als je in je nakie bent. Dat snapten die agenten ook wel.



De twee konden volgens de politie geen ‘zinvolle verklaring’ geven van hun naakte hardloperij, dus werden ze opgepakt. Volgens de politie ging het om ‘naaktrenners van een studentendispuut’.

07-12-2020 12:11:21 Grouse

Ze waren lid van een studentendispuut. Dat is toch verklaring genoeg?

07-12-2020 12:23:37 Emmo

Is ‘naaktrenners van een studentendispuut’ dan geen ‘zinvolle verklaring’

07-12-2020 15:05:16 Mamsie

Rennende mannen in hun nakie... jeetje wat zal dát geslingerd hebben!

