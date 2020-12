Dief steelt fiets van agent en verkoopt hem ook weer aan hem terug

De politie verrichte donderdag een wel heel merkwaardige aanhouding in Amsterdam. In de Linnaeusstraat werd een fiets van een agent gestolen. Niet veel later bood een man op straat hem een nieuwe aan. Het bleek zijn eigen fiets te zijn.



De agent was op dat moment in de buurt bezig met een onderzoek waarbij hij zijn uniform niet droeg. Toen hij zijn fiets tegen een paaltje parkeerde en zich even omdraaide, ging een dief er met zijn fiets vandoor.



Nadat de politieman doorkreeg dat zijn fiets gestolen was, besloot hij de omgeving te verkennen in de hoop deze weer terug te vinden. In de Eerste Van Swindenstraat kwam een man hem tegemoet fietsen. Hij stopte, liep nietsvermoedend op de agent af en bood hem de fiets te koop aan voor 20 euro. ‘Zo kon hij weer een biertje kopen.’



Op de vraag hoe de man aan de fiets kwam, reageerde hij met: ‘Die stond hier om de hoek, niet op slot!’ Hierop besloot de agent zich kenbaar te maken als politie. Hij vertelde hem dat de man toch nog even op zijn biertje moest wachten, omdat hij was aangehouden voor diefstal.

Reacties

Wel dom van een agent (nota bene in Amsterdam, de hoofdstad der fietsendieven) om zijn fiets niet op slot te zetten.

Gelukkig was het slot niet kapot

En wat zegt de politie als onze fiets was meegenomen toen hij niet op slot stond?

@Emmo : Ik denk dat je nog net geen boete krijgt voor uitlokking

@BatFish :

in Amsterdam, de hoofdstad der fietsendieven Quotein Amsterdam, de hoofdstad der fietsendieven Nu weten we waarom Amsterdam en niet Den Haag de hoofdstad is.

Ik woon al sinds ruim veertig jaar niet meer in Amsterdam, maar waar ik ook ben, en hoe veilig de omgeving ook is, en zelfs als ik maar 3 minuten weg ben, ik zet mijn fiets ALTIJD op slot, ik kan niet anders



@Grouse :

: Ik denk dat je nog net geen boete krijgt voor uitlokking Quote @Emmo : Ik denk dat je nog net geen boete krijgt voor uitlokking



Mijn vriendin kreeg het vanwege een kneuzing niet voor elkaar om zelf haar fiets naar boven te duwen, dus zette ik mijn fiets beneden aan de trap op standaard terwijl ik haar even hielp om die van haar boven te krijgen.



Eenmaal boven zag ik iemand beneden vlug om zich heen kijken terwijl die mijn fiets pakte en er vervolgens hard mee door naar boven rende. Eenmaal boven bedankte ik hem vriendelijk voor zijn "hulp" Hij wist niet hoe vlug hij zich uit de voeten moest maken! Hier in eindhoven heb je zo'n ondergrondse fietsenstalling bij de heuvel galerie. Daar moet je met de fiets aan de hand over een stenen trap door naar beneden / boven.Mijn vriendin kreeg het vanwege een kneuzing niet voor elkaar om zelf haar fiets naar boven te duwen, dus zette ik mijn fiets beneden aan de trap op standaard terwijl ik haar even hielp om die van haar boven te krijgen.Eenmaal boven zag ik iemand beneden vlug om zich heen kijken terwijl die mijn fiets pakte en er vervolgens hard mee door naar boven rende. Eenmaal boven bedankte ik hem vriendelijk voor zijn "hulp"Hij wist niet hoe vlug hij zich uit de voeten moest maken!

