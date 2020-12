Man die met hoge nood uitstapte tijdens file achtergelaten langs A1 bij Barneveld

De nood was woensdag wel heel erg hoog voor een man die samen met zijn broer in de file stond op de A1 bij Barneveld. Zo hoog dat hij besloot om uit te stappen zodat hij langs de snelweg zijn behoefte kon doen.De politie en Rijkswaterstaat kregen meldingen over een man die langs de snelweg liep. Eenmaal ter plaatse sprak wijkagent Raymons Jansen hem aan. De man verklaarde dat hij bij zijn broer in de auto zat tijdens de stilstaande file, maar dat zijn broer was weggereden.Toen de man was uitgestapt, begon het verkeer weer te rijden, waarop zijn broer besloot door te rijden vanwege de claxonnerende bestuurders achter hem. ‘Meneer zag dit en rende (al plassende) achter zijn broer aan, maar helaas, de snelheid van het verkeer ging omhoog en daar stond hij dan langs de kant van de weg’, schrijft de wijkagent op Instagram.De broer van de man stond uiteindelijk drie kilometer verderop bij een tankstation te wachten. ‘Meneer kon niet anders dan ernaartoe lopen. Ik heb hem een lift en een duidelijke waarschuwing gegeven’, aldus Jansen.