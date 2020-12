Enorme verkiezingswinst voor Adolf Hitler

Adolf Hitler is door middel van democratische verkiezingen aan de macht gekomen. Dit is geen geschiedenisles, maar actueel nieuws uit Namibië, een voormalige Duitse kolonie, waar een man vernoemd naar de nazi-tiran, met een enorme meerderheid de verkiezingen heeft gewonnenAdolf Hitler Uunona was de kandidaat van de regerende SWAPO-partij van Namibië. Hij haalde 1.196 stemmen, vergeleken met 213 uitgebrachte stemmen voor zijn tegenstander, en verzekerde zich van een zetel in een bestuursraad van de regio Oshana. Het kiesdistrict Ompundja, dat hij vertegenwoordigt, heeft minder dan 5.000 inwoners en wordt al lang beschouwd als een SWAPO-bolwerk.Uunona vertelde de Duitse tabloid Bild dat hij, in tegenstelling tot zijn beruchte naamgenoot, geen ambitie koestert voor wereldheerschappij, of zelfs maar voor de verovering van Oshana.'Mijn vader heeft me naar deze man genoemd. Hij begreep waarschijnlijk niet waar Adolf Hitler voor stond, 'legde hij uit. Hij zei dat hij meestal Adolf Uunona genoemd wordt en dat het nu te laat voor hem zou zijn om zijn naam te veranderen.Namibië is een land in het westelijke deel van zuidelijk Afrika. Het werd in 1990 volledig onafhankelijk, na decennia van gewapende strijd tegen de overheersing van de apartheid in Zuid-Afrika. SWAPO is ontstaan ​​als een pro-onafhankelijkheidsbeweging en is een leidende politieke kracht geweest sinds het land volledig soeverein werd, hoewel de populariteit de afgelopen jaren enigszins is afgenomen.Daarvoor, tussen 1884 en 1919, bestond Namibië als een Duitse kolonie en leed het onder massamoorden door het koloniale bestuur, dat de lokale opstandelingen probeerde te onderdrukken. De inboorlingen werden opgesloten in concentratiekampen en stierven met tienduizenden door blootstelling aan honger en ziekten in wat het moderne Duitsland beschouwt als een daad van volkerenmoord.Toen Duitsland de Eerste Wereldoorlog verloor, raakte het zijn overzeese gebied kwijt, dat werd bezet door de Britten en later werd overgedragen aan Zuid-Afrika. De Duitse culturele invloed blijft echter tot op de dag van vandaag bestaan, zoals blijkt uit de naam van Uunona.