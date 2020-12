Bizar record: deze 27-jarige baby is nog geen twee jaar jonger dan haar moeder

Een medische primeur in het Amerikaanse Knoxville: de baby van mama Tina is slechts achttien maanden jonger dan haar moeder. Sterker nog: de baby is hoewel pasgeboren al 27 jaar oud. Hoe kan dat?



Tina Gibson uit de Amerikaanse stad Knoxville werd geboren in april 1991. Haar dochtertje Molly Everette zag op 26 oktober 2020 het levenslicht, maar is technisch gezien al 27 jaar oud. Het was namelijk in oktober 1992, zo’n 18 maanden na de geboorte van haar moeder, dat haar embryo werd ingevroren.



De embryo komt uiteraard niet van Tina zelf, maar wel van een koppel dat het doneerde aan het National Embryo Donation Centre (NEDC). Wanneer koppels zwanger proberen te worden via IVF, worden er vaak veel embryo’s gemaakt om de kansen op succes te vergroten. Eens de zwangerschap gelukt is, kiezen veel ouders ervoor om hun overtollige embryo’s jarenlang tegen betaling te stockeren. Als de kinderwens van de ouders van de embryo vervuld is, kunnen ze ervoor kiezen om hun embryo aan een ander koppel te doneren. En zo geschiedde dat Molly Everette na 27 jaar in de vriezer en negen maanden in de buik toch nog werd geboren.



Embryo’s kunnen heel lang goed blijven, “zolang ze maar correct worden bewaard in een opslagtank voor vloeibare stikstof bij min 396 graden”, zegt dokter Carol Sommerfelt van NEDC in de New York Post. Maar de bewaartijd van Molly Everette was wel een record: nooit eerder bleef een embryo zo lang op de plank liggen. Met dat record stootte Molly nota bene haar zusje Emma Wren van de troon. Die zat 24 jaar lang in de vriezer vooraleer ze uit moeder Tina’s lijf kwam.



Na de geboorte van Emma was het voor ouders Tina en Benjamin, die onvruchtbaar is, een logische keuze om ook gebruik te maken van de resterende embryo van dezelfde ouder. Nu zijn er geen eitjes meer over. De volgende keer kiezen de ouders dus voor adoptie, linkt het.

Reacties

06-12-2020 07:35:53 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.839

OTindex: 75.854



Voor zover ik weet zijn alle eitjes bij een vrouw al aanwezig bij haar geboorte, maar dan zeg je toch ook niet dat, als ze een baby krijgt op haar 30ste, dat die baby 30 jaar oud is omdat het eitje er al 30 jaar is? Als je zo gaat rekenen, is iedere vrouw miljoen jaren oud, of iig duizenden jaren, afhankelijk van hoe oud de mensheid is, en hoe je 'mens' definieert. Idiote titel, de baby is gewoon een paar maanden oud.Voor zover ik weet zijn alle eitjes bij een vrouw al aanwezig bij haar geboorte, maar dan zeg je toch ook niet dat, als ze een baby krijgt op haar 30ste, dat die baby 30 jaar oud is omdat het eitje er al 30 jaar is?Als je zo gaat rekenen, is iedere vrouw miljoen jaren oud, of iig duizenden jaren, afhankelijk van hoe oud de mensheid is, en hoe je 'mens' definieert.

06-12-2020 08:07:43 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.043

OTindex: 2.346

@allone : 'Als je zo gaat rekenen, is iedere vrouw miljoen jaren oud, of iig duizenden jaren.'



Kleine correctie: Als je zo gaat rekenen, is ieder mens miljoen jaren oud, of iig duizenden jaren.



Verder ben ik het helemaal met je eens! Onnozel artikel Kleine correctie: Als je zo gaat rekenen, is ieder mens miljoen jaren oud, of iig duizenden jaren.Verder ben ik het helemaal met je eens! Onnozel artikel

06-12-2020 08:20:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.839

OTindex: 75.854

@KhunAxe : ja nouja, zaadcellen zijn niet bij de geboorte allemaal al aanwezig, dus voor mannen heb je dan weer een andere logica nodig ... dat ze allemaal van een vrouw afstammen die miljoen jaren oud is of zo. Anyway, iedereen begint met een eicel en zaadcel..

Conclusie, we zijn allemaal zo oud als de mensheid oud is.. alleen is dat niet de definitie van een baby; een baby is, per definitie, nooit 27 jaar oud



Laatste edit 06-12-2020 08:23 ja nouja, zaadcellen zijn niet bij de geboorte allemaal al aanwezig, dus voor mannen heb je dan weer een andere logica nodig ... dat ze allemaal van een vrouw afstammen die miljoen jaren oud is of zo.Anyway, iedereen begint met een eicel en zaadcel..Conclusie, we zijn allemaal zo oud als de mensheid oud is.. alleen is dat niet de definitie van een baby; een baby is, per definitie, nooit 27 jaar oud

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: