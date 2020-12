Dit gezin verkocht alles voor bitcoins, nu is het cashen: Gelukkiger dan ooit

De waarde van de bitcoin steeg gisteren tot historische hoogte. En dat komt de familie Taihuttu uit Venlo goed uit. Vier jaar geleden verkochten Didi (42), zijn vrouw en hun dochters alles wat ze hadden: hun huis, auto's, kleding, speelgoed, vakantiewoning. Ze investeerden alles in bitcoins. "We zijn gelukkiger dan ooit."



Toen Didi Taihuttu gisteren op zijn telefoon zag hoe bizar goed het ging met 'zijn' bitcoin, twijfelde hij geen moment. Hij trok zijn zwembroek aan, pakte er een drankje bij – bacardi-cola, zijn lievelings – en dook in zijn jaccuzzi bij zijn huurhuis in het Portugese Lagos. "Ik wilde volle bak genieten van dit moment."



In 2017 maakten Didi en zijn vrouw een rigoureus besluit. Ze verkochten alles wat ze hadden. Maar dan ook echt álles. Hun huis, hun twee auto's, hun vakantiechalet, het speelgoed van de kinderen, hun kleding, alle meubels, alle spullen in hun huis. "We waren ineens een familie zonder bezit", zegt Didi. "En niemand begreep waarom we alles verkochten. Niemand."



De opbrengst stak Didi in bitcoins. "We wilden ons leven veranderen. Mijn moeder was 48 toen ze overleed, ik vluchtte jarenlang in werken, werken, werken, en besteedde veel te weinig tijd aan mijn gezin. Toen werd in 2014 mijn vader ziek, hij overleed niet snel daarna. Dat was een eyeopener, toen hebben we als gezin besloten: zo kan het niet meer, dit leven kan ik niet meer leiden want ik ga hieraan onderdoor."



Inmiddels reizen hij en zijn vrouw en hun drie dochters van 10, 13 en 15 de wereld over. "De afgelopen vier jaar hebben we 36 landen bezocht. We zijn het gelukkigst zonder rijkdom. Gewoon alleen onze backpacks met wat kleding, en elkaar, avonturen beleven, herinneringen maken: ultiem geluk."



Maar dat geluk moet wél ergens van betaald worden. De familie Taihattu betaalt alles met bitcoins: ze hebben geen bankrekening of cash. "We leven omgerekend ongeveer van 3000 euro per maand. Maar het is niet zo dat er alleen maar bitcoins uit gaan: we verdienen ze ook weer."





In 2017 maakten Didi en zijn vrouw een rigoureus besluit. Weer zo iemand die maar geen besluiten kan nemen. Weer zo iemand die maar geen besluiten kan nemen.

@Mamsie : Dat is waar, het is geen gemakkelijke taal. Vooral journalisten schijnen er nogal eens moeite mee te hebben.

In 2017 maakten Didi en zijn vrouw een rigoureus besluit.

Rigoureus:



1) Drastisch 2) Gestreng 3) Heel streng 4) Ingrijpend 5) Onverbiddelijk 6) Radicaal 7) Stipt 8 ) Streng 9) Volledig 10) Zeer streng



Ik zie niet in wat er mis is met die zin?



Laatste edit 03-12-2020 11:46 Rigoureus:1) Drastisch 2) Gestreng 3) Heel streng 4) Ingrijpend 5) Onverbiddelijk 6) Radicaal 7) Stipt 8 ) Streng 9) Volledig 10) Zeer strengIk zie niet in wat er mis is met die zin?

maken ipv besluit nemen. @Madarian : het gaat niet over 'rigoreus' maar over besluitipv besluit

