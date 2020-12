Vrouw doet TikTok-dansje, maar dan komt er plots een inbreker binnen

Een Amerikaanse vrouw heeft doodsangsten doorstaan toen een man plots in haar appartement stond. Ze is nu zo bang dat ze niet meer in haar eigen appartement durft te slapen.



Hannah Viverette was vorige week een TikTok-dansje aan het opnemen in haar appartement wanneer een man de buitendeur plots opent en blijft staan. De vrouw verstijft van de schrik en vraagt hem om haar appartement te verlaten.



De inbreker mompelt: “Ben jij mijn vriend?” Waarop Hannah “nee” zegt. “Ben je zeker?”, vraagt hij. “Ja!”, verduidelijkt Hannah. Vervolgens wandelt ze naar de inkomdeur en filmt ze de man. Ze klopt aan bij de buren en die laten haar binnen.



De politie heeft intussen de inbreker, Angels Moises Rodriguez-Gomez (36), opgepakt. Hij wordt beschuldigd van diefstal, geweldpleging, stalking en opzettelijke vernieling van eigendommen.



Hannah durft nu niet meer in haar eigen appartement te slapen, maar heeft (tijdelijk) onderdak gevonden bij de buren.

Heeft ze al gedacht aan een nieuw en deugdelijk slot op haar voordeur?

