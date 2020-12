Er liggen overal tassen verstopt in Arnhem-Zuid

ARNHEM - Inwoners van Arnhem-Zuid vinden sinds enkele dagen papieren tassen met daarin acht plantjes verstopt. De gemeente Arnhem hoopt dat de vinders de plantjes gebruiken om hun eigen voortuin of boomspiegel te verfraaien, want Arnhem-Zuid moet groener.

Buurtconciërge Henry Oost verstopt de tassen door de wijken heen. "We doen er alles aan om de verstening tegen te gaan en de buurten op te vrolijken."



Naast het planten, worden de vinders opgeroepen foto's en filmpjes van de nieuwe tuintjes te delen op social media, met #GroenerZuid als hashtag. De reacties zijn positief. "Prachtige actie, ik hoop dat meer bewoners aan de slag gaan met de plantjes", zegt een Arnhemmer als hij de plantjes een plek geeft in een plantsoen. "Want het ziet er nu niet uit, het is allemaal onkruid."

