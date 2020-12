Verpleegster op non-actief gezet nadat ze opschept over negeren van coronamaatregelen

Er loopt een onderzoek naar een Amerikaanse verpleegster die op TikTok een video plaatste waarin ze opschept over het niet naleven van de coronamaatregelen. Ze werd voorlopig op non-actief geplaatst.



De vrouw, Ashley Grames, deelde een video waarin ze in werkoutfit een reactie nabootst op een fragment uit de film ‘How the Grinch Stole Christmas’. Bij de video schreef ze: “Mijn collega’s wanneer ze ontdekken dat ik nog steeds op reis ga, geen mondmasker draag als ik buitenkom en mijn kinderen bij vriendjes laat spelen”.



Het ziekenhuis in Salem (Oregon) waar ze werkt, kreeg de beelden te zien en liet op Facebook weten dat ze de video onderzoeken en haar intussen op non-actief gesteld hebben. “Een van onze verpleegsters heeft op sociale media een video gedeeld waarin ze de ernst van de coronapandemie minimaliseert. Wij doen ons uiterste best om kwetsbare mensen te beschermen en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Onze medewerkers, patiënten en bezoekers moeten bijgevolg de maatregelen rond het dragen van een mondmasker en social distancing opvolgen”, klinkt het.



Heel wat mensen vonden het bericht van de verpleegster verwerpelijk. “Waarom zou je naar een ziekenhuis gaan waar verpleegsters de basismaatregelen niet eens begrijpen. Als je personeel niet ‘gelooft’ in de wetenschap, hoe kan je dan een ziekenhuis zijn?” en “Ze zouden de zaak niet eens moeten onderzoeken, maar haar meteen moeten ontslaan. Ze verdient het niet om een verpleegster te zijn als ze kwetsbare mensen in gevaar brengt”, lezen we onder meer.

