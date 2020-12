Penibele pepernoten-situatie op basisschool in Westerbork: belletje naar Qmusic redt sinterklaasfeest

Code rood, vorige week bij Kindcentrum De Wegwijzer in Westerbork: de bestelling van de pepernoten voor het sinterklaasfeest op school was niet doorgekomen.In totaal had het kindcentrum, waar twee basisscholen zijn ondergebracht, 370 zakjes met pepernoten besteld voor alle leerlingen. „Op de dag dat een MR-lid de pepernoten wilde ophalen, bleek dat de bestelling niet was doorgekomen”, vertelt Laura Smilda. „We probeerden nog bij andere filialen te bestellen, maar geen van hen kon ze nog op tijd leveren. Pepernoten waren wel beschikbaar, maar het ging erom dat ze coronaproof in de zakjes zaten.” Een pepernootloos Sinterklaasfeest dreigde voor De Wegwijzer.In een poging om alsnog op tijd de pepernoten binnen te krijgen, stuurde Smilda een bericht naar de radioshow van Domien Verschuuren op Qmusic met de vraag of hij misschien kon helpen. „Toen kreeg ik ineens een antwoord van Domien met de vraag of ik mijn verhaal in de uitzending wilde doen.”Zo gezegd, zo gedaan. Nadat Smilda de situatie uitlegde, meldde de DJ dat hij heeft rondgebeld en Bolletje de 370 zakjes met pepernoten persoonlijk bij de school zou afleveren. ‘Ik ben er vandaag druk mee bezig geweest en heb ze wel 25 keer aan de telefoon gehad,’ vertelde de DJ in de uitzending. Ook volgde een gekscherende waarschuwing voor volgend jaar. ‘Laura, ik wil je wel even waarschuwen voor volgend jaar, want ik doe dit niet twee jaar op rij, maar nu wens ik je dit jaar een heel fijn sinterklaasfeest’Woensdagmiddag werden de pepernoten door Bolletje bezorgd.