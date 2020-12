Meisje van 8 jaar dood na aanraken kerstboom

Een meisje van 8 jaar werd geƫlektrocuteerd toen ze poseerde voor een foto bij een kerstboom met verlichting.



Julia Franco kreeg een elektrische schok toen ze dit weekend een bloot stuk metaal op de kerstversieringen in de gemeente Caldas Novas in de Braziliaanse staat Goias aanraakte. De ouders en hun drie kinderen bezochten vrijdag Mestre Orlando Square om de kerstverlichting te bezichtigen.



Het meisje wist niet dat een defecte kabel de hele installatie onder spanning had gezet. Julia werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht maar bezweek korte tijd later.



De Braziliaanse autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld. Onder meer een elektro-installateur wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van het kind.

Reacties

02-12-2020 11:09:14 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.264

OTindex: 19.465

Hè bah, wat een akelig verhaal. Arm kind en arme familie.

02-12-2020 11:42:35 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.629

OTindex: 5.814

S Quote:

Het meisje wist niet dat een defecte kabel de hele installatie onder spanning had gezet.



ik ga er van uit dat niemand dat wist en dat er anders iets van veiligheidsmaatregelen waren getroffen ik ga er van uit dat niemand dat wist en dat er anders iets van veiligheidsmaatregelen waren getroffen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: