Luca (11) heeft zijn eigen eierbezorgdienst: Mijn klasgenoten zijn jaloers

Hij is pas elf jaar, maar heeft nu al zijn eigen bedrijf. Luca Mos brengt met zijn bakfiets eieren rond in Tubbergen. "De ouderen willen graag een praatje maken want ze hebben al zo weinig bezoek de laatste tijd."Luca wilde graag een smartphone. Maar dat ging zomaar niet, vond zijn vader Rob. Daar moest hij zelf ook wat voor doen. Dus is hij na de zomervakantie zijn eigen eierbedrijfje gestart: Eggz Express. "Die naam heb ik zelf verzonnen", vertelt Luca trots aan EditieNL.Hij werd op het idee gebracht door zijn nichtje Julia, die ook een 'eierwijk' heeft in Hengelo. "Dat leek me wel leuk, dus ben ik het in Tubbergen gaan doen."De eieren koopt hij voor een prikkie in bij een boer in de buurt. "Ze hebben daar heerlijke eieren", zegt Luca als een echte verkoper. Alle eierdozen zijn voorzien van zijn eigen logo. "Die print ik via de computer en plak ik erop."Om reclame te maken verspreidt hij folders. Ook heeft hij zijn eigen Eggz Express-pagina op Facebook. Inmiddels heeft hij zo'n dertig vaste klanten. "Ik verkoop ongeveer 400 eieren per week. Ik geef ook elke maand een eierrecept erbij zodat mensen er iets leuks mee kunnen maken."Hij is de enige uit de klas die een bijbaan heeft, vertelt hij trots. "Mijn klasgenoten vinden het heel cool, maar ze zijn ook jaloers dat ik elke week geld verdien. De meisjes willen dat ook wel, dan kunnen ze make-up kopen."Zijn doel is inmiddels bereikt: hij heeft van zijn inkomsten – opgeteld bij zijn verjaardagsgeld – een smartphone kunnen kopen. Toch is hij voorlopig niet van plan te stoppen met zijn bedrijf. "Ik doe het voor een deel voor het geld, maar ook voor de gezelligheid. Praatjes maken vind ik leuk. De oude mensen willen ook graag kletsen, want ze hebben in deze tijd minder bezoek. Ze vragen hoe het gaat op school en of ik al veel klanten heb. Dat soort dingen."Ook zijn vader Rob is trots. "Ik vind het heel knap van Luca dat hij dit heeft opgezet. Wij helpen hem en gaan ook altijd met hem mee om de eieren te bezorgen. Hij hoeft van ons natuurlijk niet te werken om aan zijn spullen te komen, maar ik vind het belangrijk dat hij de waarde van geld leert kennen."Luca is nu zon 2,5 uur per week bezig met Eggz Express. "Dat zal ook niet meer worden. Het is belangrijk dat er genoeg tijd overblijft om te sporten, spelen en natuurlijk voor school. Hij is nog jong."