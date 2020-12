Doodsbedreigingen Spaanse voetbalster na weigeren eerbetoon aan Maradona

Terwijl de voetbalwereld afgelopen weekend nog volop rouwde om de vorige week woensdag overleden Diego Maradona en op allerlei manieren een eerbetoon bracht aan het Argentijnse icoon, besloot voetbalster Paula Dapena dat juist niet te doen. En dat heeft veel losgemaakt.Vlak voor aanvang van de wedstrijd van haar ploeg Viajes Interrias FF, afgelopen zaterdag, draaide Dapena zich demonstratief om en ging op het gras zitten, terwijl haar teamgenoten een minuut stilte hielden ter ere van Maradona. De actie van de Spaanse leidde wereldwijd tot veel ophef. Zo ontving ze onder meer doodsbedreigingen uit Argentiniƫ.Dapena besloot te gaan zitten "op het moment dat ik het veld opliep". "Ik dacht: ik kan dit doen, ik kan gaan zitten, zonder dat ik daarmee iemand kwets", aldus de voetbalster die met haar actie wilde protesteren tegen huiselijk geweld."Voor mij was Maradona een geweldige speler", verklaarde de 24-jarige voetbalster. "Als persoon liet Maradona echter te wensen over. Ik ben niet bereid om iemand die huiselijk geweld gebruikte, een minuut stilte te geven."profielfotoMaradona werd in 2014 beschuldigd van huiselijk geweld nadat een video was uitgelekt. Daarin was te zien dat hij ruzie had met zijn toenmalige vriendin en haar schijnbaar twee keer in het gezicht sloeg.De Argentijnse stervoetballer, die uitgerekend op de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen overleed, heeft altijd ontkend dat hij geweld zou hebben gebruikt. "Ik zweer bij God dat ik nog nooit een vrouw heb geslagen."De actie van de zittende Dapena bleef niet onopgemerkt, vertelde de voetbalster aan een Spaans radiostation. Want niet alleen zij, maar ook een paar teamgenoten kregen te maken met doodsbedreigingen."Ik weet dat sommige Argentijnen en ook Italianen mijn teamgenoot hebben bedreigd. Ze kreeg te horen dat ze haar adres zouden zoeken en naar haar huis zouden gaan om haar benen te breken."Dapena heeft zich niet uit het veld laten slaan door alle ophef en zou het opnieuw doen. Ze oogstte met haar actie namelijk ook bewondering en krijgt steunbetuigingen. "Er zijn ook mensen die mijn beslissing steunen. Ik ontvang de bedreigingen, maar ook veel berichten van genegenheid."