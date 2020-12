Bizarre finish in wielerkoers in Colombia: wie legt nou net dáár de streep neer?

Een etappe in de Colombiaanse rittenkoers Clasico RCN eindige op bizarre wijze. Ritwinnaar Edison Muñoz kwam al juichend over de finish, maar smakte plots tegen de grond. Een fout van de organisatie, zo bleek.De 25-jarige Edison Muñoz zegevierde in de tweede etappe van de Colombiaanse rittenkoers Clasico RCN. De streekrenner reed solo voor de groep favorieten uit en had zo heel wat tijd om de overwinning te vieren. Maar net toen hij de finish bereikte, kwam hij pardoes ten val. Niet zijn fout, wel die van de organisatie. Er lag namelijk een verkeersdrempel nét voor de aankomst, waardoor Muñoz uit evenwicht raakte. Gelukkig voor de Colombiaan kwam hij wel als eerste over de streep.Oscar Sevilla sprintte wat verderop naar de tweede plaats. De inmiddels 44-jarige Spanjaard nam de leiderstrui over, eerder won zijn team de ploegentijdrit op de eerste dag van de Clasico RCN.